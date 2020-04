Weer recordtoename nieuwe coronagevallen Rusland

Rusland heeft voor de tweede dag op rij melding gemaakt van meer dan 1000 nieuwe coronagevallen. In totaal is nu bij 8672 mensen officieel vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, bericht The Moscow Times. Dat zijn er 1175 meer dan een dag eerder.

Het gaat om de grootste toename tot dusver van het aantal coronagevallen dat in een etmaal is vastgesteld. De Russische autoriteiten hadden maandag nog 1154 nieuwe besmettingen gemeld. Het dodental staat inmiddels op 63.

De meeste coronagevallen zijn volgens de nieuwssite vastgesteld in hoofdstad Moskou. Daar kregen de circa 12 miljoen inwoners eind vorige maand opdracht om in de meeste gevallen binnen te blijven. Zo moet worden voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

Rusland heeft veel minder besmettingen vastgesteld dan veel andere Europese landen. Experts waarschuwen echter dat officiële cijfers geen volledig beeld geven, omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Wereldwijd zijn ruim 1,4 miljoen besmettingen gemeld.