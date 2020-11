Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in VS

Het coronavirus blijft in de Verenigde Staten om zich heen grijpen. In het land is woensdag een recordaantal van 142.279 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is de achtste dag op rij dat meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen worden vastgesteld in de VS, becijferde persbureau Reuters. Het dodental steeg met 1464.

Sinds het begin van de pandemie zijn ongeveer 10,4 miljoen besmettingen en bijna 242.000 sterfgevallen gemeld in de VS. Het land voert daarmee de lijst aan van landen die volgens officiële cijfers het zwaarst zijn getroffen door het virus. In de VS ligt inmiddels een recordaantal coronapatiënten in het ziekenhuizen. Het gaat om bijna 65.000 mensen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.