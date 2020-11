Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Italië

In Italië is zaterdag opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In de afgelopen 24 uur werden volgens het ministerie van Volksgezondheid 39.811 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dan zijn er ruim 2000 meer dan een dag eerder, toen er 37.809 nieuwe gevallen werden geteld. Ook dat was een record.

De noordelijke regio Lombardije is het zwaarst getroffen gebied van het land, met 11.489 nieuwe besmettingen. Vrijdag stond daar het dagelijkse aantal op 9934. Ook werden er in Italië zaterdag 425 nieuwe sterfgevallen gemeld. In het land zijn tot nu toe 41.063 mensen overleden aan Covid-19. Italië staat wereldwijd op de zesde plaats wat betreft het aantal sterfgevallen door de ziekte.

Om de virusgolf onder controle te krijgen, is in het land vanaf vrijdag een avondklok van kracht. Ook heeft de regering in Rome een gedeeltelijke lockdown ingevoerd voor verschillende regio’s.