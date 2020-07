Weer recordaantal nieuwe besmettingen met coronavirus VS

Het aantal besmettingen van het coronavirus in de Verenigde Staten is de afgelopen dag met een recordaantal van 52.898 toegenomen. Het is de grootste dagelijkse toename in de VS sinds de uitbraak van het virus, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Het is de zesde keer in een week dat er meer dan 40.000 nieuwe gevallen werden genoteerd. De VS tellen ondertussen 2,68 miljoen besmettingen. Het aantal doden in de VS als gevolg van Covid-19 is gestegen tot boven de 128.000.

Woensdag werd het record ook al verbroken. Toen werden 47.000 nieuwe besmettingen geteld. De belangrijkste expert over infectieziekten in het land, viroloog Anthony Fauci waarschuwde eerder deze week al dat de cijfers zelfs snel zouden kunnen verdubbelen. „We hebben het duidelijk niet onder controle nu”, zei hij.

Staten nemen ondertussen nieuwe maatregelen in een poging om het virus in te dammen. In Californië moeten grote delen van de staat weer op slot na een recordstijging van het aantal coronabesmettingen. De versoepelingen van de maatregelen worden teruggedraaid voor de inwoners van Los Angeles en omstreken, en in 18 andere zwaar getroffen regio’s. De nieuwe lockdown geldt minstens drie weken.

De Amerikaanse president Trump gaat een mondkapje tegen corona dragen als het „krap” wordt met andere mensen om hem heen. Trump was tot nu toe nauwelijks met een mondmasker in het openbaar te zien. Hij organiseerde onlangs in coronatijden een verkiezingsbijeenkomst met duizenden aanhangers, waarbij vrijwel niemand een kapje op had. Volgens hem wordt meestal iedereen in zijn buurt getest.