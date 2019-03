Weer protesten tegen Bouteflika in Algerije

In Algerije zijn weer tienduizenden mensen in de hoofdstad en andere steden de straat opgegaan. Ze demonstreerden tegen het plan van de regering om de 82-jarige Abdelaziz Bouteflika opnieuw als presidentskandidaat naar voren te schuiven.

Honderden studenten verzamelden zich op een universiteitscampus in de buurt van de Constitutionele Raad, waar presidentskandidaten hun papieren moeten indienen. Zij zongen onder meer „Nee tegen een vijfde termijn!” De politie probeert te verhinderen dat zij de campus verlaten. Ook bij andere faculteiten in Algiers en steden zoals Oran en Annaba wordt gedemonstreerd.

De metro van Algiers werd in het begin van de middag gesloten, net als de snelweg die het vliegveld met het centrum van de hoofdstad verbindt, om te voorkomen dat studenten het centrum van de stad konden bereiken, zo blijkt uit berichten in de Algerijnse media. Ook gebruikte de politie een waterkanon.

De protesten tegen Bouteflika begonnen tien dagen geleden. De bejaarde leider is sinds 1999 aan de macht en kampt met een zeer broze gezondheid. Voor Bouteflika zijn zondag, de uiterste termijn voor kandidaten, officiële verkiezingsdocumenten ingediend, meldde de Algerijnse zender Ennahar TV. Bouteflika, zelden in het openbaar gezien sinds hij een beroerte kreeg in 2013, was volgens Zwitserse media dit weekeinde nog in Zwitserland voor niet-gespecificeerde medische controles.

De zwakke en verdeelde oppositie en burgergroepen riepen op tot de protesten tegen Bouteflika. Ze zeggen dat hij niet langer geschikt is om te leiden, onder verwijzing naar zijn slechte gezondheid, wat zij noemen chronische corruptie en een gebrek aan economische hervormingen. Analisten zeggen dat de oppositie een leider en organisatie mist in een land dat nog steeds gedomineerd wordt door veteranen uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk.