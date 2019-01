Weer protesten om tempelrel India

Conservatieve hindoes hebben het openbare leven in deelstaat Kerala donderdag deels platgelegd. Ze zijn boos omdat de autoriteiten twee vrouwen het tempelcomplex Sabarimala hebben binnengeloodst. Dat was voorheen verboden gebied voor vrouwen tussen de 10 en 50 jaar, maar het hooggerechtshof haalde in september een streep door die beperking.

De vrouwen waren woensdagochtend door de politie in een ambulance naar de tempel gereden. Daar gingen ze via een zijingang naar binnen. Zo kon het duo de groepen gelovigen omzeilen die eerder vrouwen hebben weggejaagd. Zij willen ondanks de uitspraak van het hof voorkomen dat ‘onreine’ menstruerende vrouwen toegang krijgen tot het heiligdom.

Het nieuws dat twee vrouwen alsnog de tempel hadden bezocht, leidde woensdag dan ook tot woedende reacties. De rust is vooralsnog niet teruggekeerd. De Indiase krant Hindustan Times bericht dat donderdag meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt bij protesten, onder wie 38 agenten. Ook blijven veel winkels in Kerala dicht en rijden bussen en taxi’s niet.