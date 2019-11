Weer protesten Irak, ondanks vertrek premier

Irakezen zijn zaterdag weer massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen hun regering. Ze nemen geen genoegen met de toezegging dat premier Adel Abdul Mahdi binnenkort opstapt. „Het ontslag van Mahdi is pas de eerste stap. Nu moeten alle corrupte figuren worden afgezet en berecht”, zei een demonstrant in het zuidelijke Diwaniyah, waar duizenden mensen de straat op gingen.

Irak is sinds begin oktober in de greep van grootschalige protesten. Burgers zijn boos om zaken als corruptie, slechte voorzieningen en de hoge werkloosheid. Het geweld laaide deze week nog verder op toen demonstranten het Iraanse consulaat in Najaf in brand staken. De betogers verwijten het sjiitische regime in Iran de Iraakse regering overeind te houden.

Sinds het begin van de protesten zijn volgens sommige schattingen al 420 doden gevallen. Het was zaterdag ook weer onrustig in Bagdad. Daar gooiden jongeren met stenen naar veiligheidstroepen, die zich bij overheidsgebouwen hadden verschanst achter barrières van beton. Zij vuurden rubberkogels af en traangas.