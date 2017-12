Weer protesten in Iran tegen regering

In zeker zes steden Iran is gedemonstreerd tegen de regering. De mensen gingen aanvankelijk de straat op om te protesteren tegen de stijgende voedselprijzen en corruptie, maar als snel richtten de demonstranten zich ook tegen de regering in het algemeen.

Het is het grootste protest sinds 2009. Op beelden van sociale media is te zien dat de oproerpolitie waterkanonnen en traangas inzet tegen de demonstranten. De demonstraties waren het grootst in Kermanshah, een stad in het westen van het land. Ook in het noordelijk gelegen Rasjt gingen mensen de straat op.

De demonstranten riepen leuzen als „het volk bedelt en de geestelijken gedragen zich als God”. Ze riepen ook op tot de vrijlating van politieke gevangenen. De protesten richtten zich ook tegen betrokkenheid van Iran bij de conflicten in Syrië en Irak. Donderdag werd er ook al gedemonstreerd.