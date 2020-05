Weer protesten in Duitsland tegen coronamaatregelen

In Duitsland is op meerdere plaatsen gedemonstreerd tegen de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De opkomst bij die protesten lag wel lager dan in voorgaande weekenden, toen vele duizenden mensen de straat opgingen.

Tegenstanders van het coronabeleid demonstreerden onder meer in Berlijn, München, Stuttgart en Frankfurt. Het aantal deelnemers liep uiteen van enkele tientallen tot meerdere honderden. De meeste protesten verliepen vreedzaam. De opkomst viel mogelijk lager uit doordat veel maatregelen alweer zijn versoepeld.

Op sommige plaatsen vonden ook tegendemonstraties plaats. Daar gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen rechts-extremisme en complotdenkers. Rivaliserende betogers kregen het met elkaar aan de stok in Frankfurt, waar de politie zeker vier mensen oppakte.

In de hoofdstad deden zo’n 50 mensen mee aan protestacties tegen het coronabeleid. Er vond daar ook een veel grotere betoging plaats vanwege de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de Verenigde Staten. Plaatselijke media berichten dat duizenden mensen meededen aan die betoging tegen „racistisch politiegeweld”.