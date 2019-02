Weer protesten in Algerije tegen Bouteflika

De politie in de Algerijnse hoofdstad Algiers heeft zondag traangas afgevuurd om honderden demonstranten uiteen te jagen. Zij demonstreren voor de derde dag op rij tegen het plan van de regering om de 81-jarige president Abdelaziz Bouteflika in april weer als presidentskandidaat naar voren te schuiven.

„De mensen willen Bouteflika niet”, scandeerde de menigte bij een protest van de oppositie. Volgens een coördinator van de burgerbeweging Mowatana heeft de politie verschillende demonstranten opgepakt.

Vrijdag begonnen de protesten. Toen gingen duizenden mensen de straat op in de hoofdstad en andere steden en riepen Bouteflika op om af te zien van zijn kandidatuur.

Sinds de regerende FLN-partij Bouteflika als presidentskandidaat naar voren schoof, hebben verschillende politieke partijen, vakbonden en bedrijfsorganisaties al gezegd dat ze hem zullen steunen. Verwacht wordt dat hij de verkiezingen makkelijk zal winnen omdat de oppositie zwak en verdeeld blijft.

Bouteflika, die sinds 1999 president is, heeft in 2013 een beroerte gehad en zit sindsdien in een rolstoel. Hij verschijnt vrijwel nooit in het openbaar en heeft al zeven jaar geen toespraak gehouden.