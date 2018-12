Weer protest ‘gele hesjes’ in Frankrijk

Voor het zevende achtereenvolgende weekend hebben de ‘gele hesjes’ in Frankrijk gedemonstreerd. Franse media meldden dat er op zaterdag protesten waren in Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse, Rouen en Bordeaux.

In Parijs botsten de demonstranten met de politie in Parijs in de buurt van de BFMTV studio’s. Daar protesteerden enkele honderden ‘gele hesjes’ tegen vermeende valse informatie die het station zou verspreiden. In Toulouse en Bordeaux voerde de politie charges uit. Op beelden van Franse media was te zien hoe demonstranten in de straten van Rouen barricades hadden opgeworpen en vuilnisbakken in de brand hadden gezet.

Het aantal demonstranten is de laatste weken fors gedaald. Vorig weekend gingen er nog 39.000 mensen de straat op.

De protestbeweging is sinds half november overal in Frankrijk aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op.