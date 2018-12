Weer politie in Straatsburgse wijk Neudorf

De politie is met veel manschappen in actie gekomen in de Straatsburgse wijk Neudorf. De actie richt zich volgens de Dernières Nouvelles d’Alsace op een straat nog geen anderhalve kilometer ten zuiden van het centrum van de stad, in de wijk Neudorf. Niemand mag meer in of uit een school in de buurt. Er worden kennelijk huiszoekingen gedaan door zwaar bewapende agenten.

Het is niet bekend wat het doel van de actie is is. De politie zoekt de vooralsnog spoorloze hoofdverdachte van een terroristische aanslag in de stad, Chérif Chekatt. Hij schoot dinsdag op voorbijgangers en is voor het laatst gezien in Neudorf. Daarom was er dinsdag en woensdag ook al veel politie op de been in Neudorf. Bij de aanslag vielen drie doden en dertien gewonden.