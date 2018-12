Weer plunderingen tijdens protest gele hesjes

In de marge van het protest van de circa 8000 ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) in Parijs zijn opnieuw plunderaars actief. Zo is volgens plaatselijke media een winkel met mobiele telefoons op de Champs-Élysées doelwit geworden.

Betogers rukten de houten schotten die het winkelcentrum Publicis Drugstore moesten beschermen, los om barricades van te maken. Anderen probeerden er brand te stichten. Publicis Drugstore was eerder al het doelwit van ‘casseurs’ (brekers), zoals de vaak in het zwart gehulde plunderende vandalen worden genoemd.

Livebeelden Parijs

Op de Boulevard de Courcelles werden volgens de nieuwssite Bfmtv minstens één auto en een scooter in brand gestoken. ‘Gele hesjes’ hebben geprobeerd dat te voorkomen.