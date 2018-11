Weer pakketje voor tegenstander Trump

De Amerikaanse federale recherche FBI heeft weer een verdacht pakketje onderschept dat bedoeld was voor een tegenstander van president Donald Trump. Het is het zestiende verdachte poststuk dat is onderschept en het tweede voor de miljardair Tom Steyer.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerder onderschepte pakketjes explosief materiaal bevatten. In de zaak is een persoon gearresteerd. Het gaat om de 56-jarige Cesar Sayoc. Hij is een fervent aanhanger van Trump en heeft een strafblad met daarop ook een bomdreiging.

Eerder werden pakketjes onderschept voor onder andere ex-president Barack Obama en ex-minister Hillary Clinton. Steyer is onder andere bekend van zijn advertenties met een oproep voor een afzettingsprocedure tegen Trump.