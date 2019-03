Weer overlevende Parkland dood aangetroffen

Voor de tweede keer in een week tijd is een student van de school in Parkland, Florida waar vorig jaar veertien mensen werden doodgeschoten dood aangetroffen. De politie in de Amerikaanse plaats heeft laten weten rekening te houden met zelfmoord.

„We weten het nog niet zeker, omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn”, stelt een woordvoerder van de politie. De identiteit van de dode leerling is niet bekendgemaakt. Volgens lokale media gaat het om een jongen die ten tijde van de schietpartij in het tweede jaar zat.

Vorige week werd bekend dat Sydney Aiello, ook een leerling aan de middelbare school ten tijde van het bloedbad, zelfmoord had gepleegd. Dat maakte haar familie bekend.

Zij zat in haar laatste jaar toen de 19-jarige Nikolas Cruz in school het vuur opende en zeventien mensen doodde.