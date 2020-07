Weer oud-concentratiekampbewaker (95) vervolgd in Duitsland

De Duitse autoriteiten hebben opnieuw vervolging ingesteld tegen een voormalige bewaker van een naziconcentratiekamp. De 95-jarige man wordt verdacht van medeplichtigheid aan de dood van honderden mensen, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Wuppertal.

De destijds negentienjarige verdachte werkte in concentratiekamp Stutthof bij het hedendaagse Gdańsk (Polen). Experts moeten nog wel vaststellen of de man in staat is om terecht te staan.

Aanklagers eisten vorige week ook al drie jaar cel tegen de hoogbejaarde Bruno Dey, ook kampbewaker bij Stutthof. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de dood van duizenden gevangenen.

De Duitse autoriteiten zien meer kans om nazimisdadigers te berechten sinds de veroordeling van kampbewaker John Demjanjuk in 2011. Tot deze uitspraak gingen ze ervan uit dat voor de nazimisdaden individuele schuld vast moest staan.

De inmiddels overleden Demjanjuk kreeg echter celstraf opgelegd wegens medeplichtigheid aan moord op duizenden Joden, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór.