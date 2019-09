Weer ontsnapte verdachte in Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse politie is in verlegenheid gebracht doordat in enkele weken tijd meerdere verdachten zijn ontsnapt. De laatste gedetineerde die de benen nam had agenten wijsgemaakt dat hij moest overgeven, bericht omroep Radio New Zealand.

De 28-jarige man was de vijfde verdachte in drie weken tijd die na zijn aanhouding kon ontkomen. Er liep vanwege de eerdere ontsnappingen al een onderzoek naar de wijze waarop mensen worden vastgehouden en vervoerd door de politie. Daar wordt dit voorval nu in meegenomen.

De verdachte die deze week ontkwam, werd door twee agenten naar een politiebureau in Auckland gebracht. „Hij had geklaagd dat hij zich niet lekker voelde en deed alsof hij moest overgeven”, zegt de plaatselijke politiechef over de man. „Toen hij wegliep om zogenaamd te spugen, wist hij over een muur te klimmen en weg te rennen.”