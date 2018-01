Weer onrust in Tunesië: honderden arrestaties

Voor de derde avond en nacht op rij was het in Tunesië onrustig door protesten tegen belastingverhogingen, werkloosheid en prijsstijgingen. Veiligheidstroepen arresteerden zeker driehonderd demonstranten. In verschillende steden werd het leger ingezet.

Het leger stuurde onder meer troepen naar Thala, bij de grens met Algerije, nadat demonstranten daar een gebouw van de nationale veiligheidsdienst in brand hadden gestoken en de politie zich volgens getuigen moest terugtrekken. Ook werd het leger ingezet om overheidsgebouwen te beschermen in onder meer het toeristenoord Sousse en de steden Kébili en Bizerte

Tunesië wordt algemeen gezien als het enige democratische succesverhaal onder de landen van de Arabische lente. Maar sinds de omverwerping van de autoritaire leider Zine el Abidine Ben Ali in 2011 telde het land ook negen regeringen, die geen van alle het hoofd hebben kunnen bieden aan de groeiende economische problemen.