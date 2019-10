Weer onrust in Bolivia om verkiezingsuitslag

Oppositieaanhangers in Bolivia zijn voor de tweede nacht op rij hard gebotst met de politie in hoofdstad La Paz. De rellen zijn een reactie op de verkiezingsuitslag. Maandag maakte de kiescommissie bekend dat de zittende president Evo Morales aanblijft als president van Bolivia. Zijn rivaal Carlos Mesa betwist die uitslag en erkent deze niet.

Honderden betogers raakten slaags met agenten buiten het hoofdkwartier van de kiescommissie. De politie zette traangas in. Sinds bekend werd dat Morales aan zijn vierde termijn mag beginnen is het onrustig in verschillende Boliviaanse steden. Meerdere overheidsgebouwen werden in brand gestoken en aanhangers van de regering raakten slaags met tegenstanders.

De oppositie is boos om de late bekendmaking van de uitslag. De Organisatie van Amerikaanse Staten, die toezicht hield op de verkiezingen, heeft daarover ook haar zorgen geuit en de kiescommissie om opheldering gevraagd.

Oppositieaanhangers roepen nu op tot een nationale staking „die door moet gaan tot de democratie en de wil van de burgers worden gerespecteerd”.