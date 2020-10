Weer ongekend veel coronabesmettingen in Europese landen

Meerdere Europese landen hebben de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Het gaat om Rusland, Tsjechië en Duitsland.

In het 145 miljoen inwoners tellende Rusland maakten de autoriteiten donderdag bekend dat nog eens 13.754 coronabesmettingen zijn geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie hebben de Russische autoriteiten al 1,3 miljoen coronagevallen ontdekt. Alleen in de VS, India en Brazilië zijn meer besmettingen aan het licht gekomen.

De autoriteiten in Moskou hadden de schoolvakantie al verlengd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze willen volgens lokale media straks studenten voor de klas zetten. Zo kunnen oudere leerkrachten worden beschermd tegen het virus. Zij moeten lessen op afstand gaan begeleiden.

Het veel kleinere Tsjechië (ruim 10 miljoen inwoners) heeft in Europa het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Daar steeg het aantal geregistreerde coronabesmettingen donderdag met 9544 naar 139.290.

De Tsjechische zorg komt steeds meer onder druk te staan door het groeiende aantal coronapatiënten. De regering wil duizenden studenten geneeskunde inschakelen om bij te springen. Ook gaat het leger een noodhospitaal met 500 bedden bouwen op een evenemententerrein in Praag.

Ook in Duitsland, dat circa 83 miljoen inwoners telt, is weer een recordaantal besmettingen vastgesteld. Het ging donderdag om 6638 nieuwe coronagevallen. De aantallen besmettingen die in Duitsland worden vastgesteld, blijven wel achter bij die in het veel kleinere Nederland. Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland staat op 341.223.

Woensdag werd bekend dat Duitsland onder meer de grens wil verlagen waarboven een gebied als risicogebied geldt. In een overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers werd overeengekomen dat de horeca in coronabrandhaarden om 23.00 uur dicht moet. Ook worden in deze infectiehaarden privéfeestjes beperkt tot tien personen.