Weer noodkreet gevluchte Saudische vrouwen

Twee Saudische zussen zijn naar Georgië gevlucht en vragen om internationale bescherming. De vrouwen zeggen via Twitter asiel te willen in een veilig land. „Als we terug gaan naar Saudi-Arabië, worden we gedood.” VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt de situatie nauwlettend te volgen.

De vrouwen hebben foto’s van hun paspoorten gedeeld via de berichtensite. Het zou gaan om de 28-jarige Maha Alsubaie en haar zus Wafa Alsubaie (25). Het duo zegt dat hun paspoorten zijn ingetrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in de voormalige Sovjetrepubliek meldt dat de zussen de Georgische autoriteiten tot dusver niet om hulp hebben gevraagd.

Het is niet de eerste keer dat vluchtende Saudische vrouwen op een dergelijke wijze hulp vragen. Eerder dit jaar had tiener Rahaf Mohammed al-Qunun zich in een Thaise hotelkamer verschanst en hulp gevraagd via Twitter. Die zaak kreeg internationale aandacht en de jonge vrouw mocht uiteindelijk doorreizen naar Canada, waar ze asiel kreeg.