Weer nieuwe coronabesmettingen in buurlanden

In buurlanden van Nederland zijn weer nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 31 nieuwe gevallen in Duitsland en 5 in België, melden de autoriteiten in die landen.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van de RIVM, meldt dinsdag dat in Duitsland zeker 188 mensen zijn besmet. Dat waren er maandag nog 157. Vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn veel gevallen gemeld.

In België is tot dusver melding gemaakt van dertien besmettingen. De vijf nieuwe patiënten waren vorige week in het noorden van Italië, waar veel ziektegevallen zijn gemeld. Zij hebben symptomen als koorts, verkoudheid en hoest, meldt het ministerie van Volksgezondheid.