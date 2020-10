In Egypte is een nieuw schooljaar begonnen. Nadat in maart alle onderwijsinstellingen werden gesloten in verband met het coronavirus, kunnen met ingang van deze week scholieren en studenten hun vaste gang naar het klaslokaal en de collegezaal weer maken. Zo ook de leerlingen van de Onze-Lieve-Vrouweschool in de hoofdstad Caïro. Uiteraard ontbreekt het mondkapje niet.