Weer minder dagelijkse sterfgevallen door virus in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur vijftig minder mensen overleden aan het coronavirus dan vrijdag. Het aantal overleden patiënten komt daarmee zaterdag op 179. Er zijn ruim zeshonderd meer besmettingen geregistreerd en het zwaar getroffen Zuid-Europese land heeft daarmee bijna 223.580 besmettingen en 26.478 sterfgevallen geteld. Ongeveer 170.000 patiënten zijn al genezen, terwijl er rond de 2000 patiënten in ernstige toestand worden verpleegd.

In heel de wereld zijn er circa vier miljoen gevallen vastgesteld en 275.000 patiënten overleden. Volgens cijfers van statistieksite Worldometers worden er nu in heel de wereld bijna 50.000 mensen behandeld die er zeer ernstig aan toe zijn als gevolg van het in december in China opgedoken virus. De wereldbevolking telt circa 7,7 miljard mensen,