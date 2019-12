Weer militairen gedood bij aanval in Burkina Faso

Een tiental militairen is in Burkina Faso gedood door een nieuwe aanval in het noorden van het land. Dat meldt een veiligheidsbron. De aanval vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats.

„Een militaire patrouille is ’s nachts overvallen in Alelé in de provincie Soum en ongeveer tien militairen zijn gedood”, aldus bovengenoemde bron. Volgens een andere veiligheidsbron heeft het leger in een reactie meerdere terroristen „geneutraliseerd”.

Dinsdag kwamen bij een aanval van militanten op een legerbasis in Arbinda in dezelfde provincie zeker zeven militairen en 35 burgers om het leven. Het leger meldde dat ook ongeveer tachtig jihadisten zijn gedood. Het was de dodelijkste aanslag in het West-Afrikaanse land sinds het jihadistisch geweld vijf jaar geleden begon.