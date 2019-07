Weer migrantenboot voor kust Libië

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft zijn schip de Alan Kurdi weer terug voor de Libische kust. Het vaart westelijk van de Libische hoofdstad Tripoli, aldus een woordvoerder van de organisatie die stelt migranten die op zee in nood verkeren, te redden. De Alan Kurdi is nu het enige schip in zijn soort in de wateren tussen Libië en Italië of Malta.

De Italiaanse regering stelt dat het oppikken van mensen voor de Libische kust en ze dan honderden kilometers naar het noorden naar Italië varen, geen reddingsoperatie is. Rome ziet in deze gang van zaken het uitlokken van en meewerken aan mensensmokkel. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil daarom die schepen met illegale immigranten niet toelaten.

In de Siciliaanse haven Augusta zijn maandag wel zestien migranten van een boot van de kustwacht gehaald. Het gaat om jongeren die zeggen dat ze minderjarig zijn. In het weekend kon al een gezin van vier mensen van boord. Er zijn er echter nog circa 115 mensen die door de bemanning van de Italiaanse boot zijn gered, aan boord van dit schip. Zijn mogen niet aan land zolang Italië geen garanties heeft dat ze naar een ander land gaan. Duitsland heeft maandag beklemtoond bereid te zijn mensen op te nemen.