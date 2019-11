Weer mensen in container aangetroffen

Zestien mensen zijn aan boord van een veerboot onderweg naar Ierland aangetroffen in een verzegelde container. De scheepvaartonderneming Stena Line heeft laten weten dat ze bij een routinecontrole zijn gevonden en dat ze het naar omstandigheden goed maken. De boot vertrok uit de Franse havenstad Cherbourg en wordt om 16.30 uur (onze tijd) in de Ierse haven Rosslare verwacht.

Dinsdag werden kort na vertrek uit Vlaardingen 25 mensen ontdekt in een container in een veerboot onderweg naar Engeland. In oktober zijn 39 levenloze lichamen gevonden, waarschijnlijk allemaal Vietnamezen, in een diepvriescontainer in de buurt van Londen. Inmiddels zijn twee verdachten in Engeland en acht in Vietnam in staat van beschuldiging gesteld over de dood van de migranten.