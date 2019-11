Weer mensen gered uit Nigeriaans ‘opvanghuis’

De Nigeriaanse politie heeft maandag opnieuw honderden mensen bevrijd uit een zogenoemd rehabilitatiehuis. Het gaat om 259 personen die werden vastgehouden in de zuidwestelijke stad Ibadan. Het is al zeker de vierde keer binnen twee maanden dat de Nigeriaanse autoriteiten op een dergelijke instantie stuiten. In totaal zijn dit jaar al ruim duizend mensen bevrijd.

De slachtoffers worden meestal door familieleden naar zo’n centrum gebracht voor spirituele behandelingen. Ze worden daar ‘behandeld’ voor hun drugsverslaving en andere problemen, maar worden in plaats daarvan mishandeld. Veel van de mensen die maandag zijn bevrijd zaten vastgeketend. Tien mensen zijn opgepakt, onder wie de eigenaar van het pand.

In september werden al zo’n driehonderd mensen gevonden die aan soortgelijke praktijken werden blootgesteld. Eerder deze maand werden nog eens 67 jongens aangetroffen die werden vastgehouden in een Koranschool. Vrijdag trof de politie nog eens vijftien slachtoffers aan. Zij zaten opgesloten in een huis in Lagos.