Weer meer doden en vermisten in Californië

Het aantal dodelijke slachtoffers van de bosbranden in Californië is opgelopen naar minstens 71 en meer dan duizend mensen worden vermist. Dit heeft sheriff Kory Honea van Butte County vrijdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan een dag eerder, maar het is mogelijk dat namen dubbel op de lijst staan, zei Honea.

De bosbranden zijn de dodelijkste en meest verwoestende uit de geschiedenis van Californië. Butte County, waar ook het bijna geheel verwoeste stadje Paradise ligt, is het district dat het zwaarst is getroffen.