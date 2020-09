Weer massale protesten in Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn zondag weer tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Aleksandr Loekasjenko. De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 150.000 demonstranten in de hoofdstad Minsk. Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat meer dan 250 demonstranten zijn opgepakt.

In Minsk trokken de demonstranten in de richting van het onderkomen van Loekasjenko. Het Russische persbureau Interfax meldde dat de politie daar waarschuwingsschoten heeft afgevuurd om de demonstranten af te schrikken.

Behalve in Minsk wordt ook in andere steden in Wit-Rusland gedemonstreerd. De demonstranten vinden dat Loekasjenko begin augustus met fraude de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Vooral vrouwen doen de laatste weken mee aan het massale protest. Ze maken zich zondag vooral sterk voor „helden” als protestleidster Maria Kolesnikova, die vastzit op verdenking van het oproepen tot een machtsovername.