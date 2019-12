Weer massale demonstraties Frankrijk tegen pensioenplannen Macron

Ontevreden Fransen zijn dinsdag weer op grote schaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen de pensioenplannen van de regering van president Emmanuel Macron.

Volgens officiële cijfers deden ongeveer net zo veel mensen mee aan de stakingen en demonstraties als op 5 december toen meer dan 800.000 actievoerders werden geteld.

In Nantes kwam het tot confrontaties met de politie. Lokale media meldde dat die traangas gebruikte.

Aan de demonstraties namen veel spoormedewerkers deel. Slechts een kwart van de langeafstandstreinen reed. Verder waren vele scholen (deels) dicht en zou een storing in de elektriciteit in Lyon door de staking zijn veroorzaakt. Acht van de veertien metrolijnen in Parijs reden niet terwijl de meeste forenzentreinen uitvielen. De Eiffeltoren bleef voor de toeristen gesloten.

Macron wil het stelsel stroomlijnen en hervormen en onder andere 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Maandag stapte de topfunctionaris die leiding gaf aan omstreden pensioenhervormingen op. Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid.