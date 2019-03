Weer massale betogingen in Algerije

Vele duizenden Algerijnen zijn weer de straat op gegaan om te betogen tegen het plan van de regering om de 81-jarige president Abdelaziz Bouteflika in april weer als presidentskandidaat naar voren te schuiven. „Er komt geen vijfde mandaat Bouteflika!” en „weg met het moordenaarsregime”, riepen betogers volgens plaatselijke media. Ook is geroepen: „het volk wil geen Bouteflika en ook geen Saïd.”

In de ogen van velen wordt het land al decennia geregeerd door een corrupte clan. De jongste broer van de president, Saïd Bouteflika, wordt gezien als een sleutelfiguur in die clan. Hij is 61 jaar en verschijnt net als zijn twintig jaar oudere broer vrijwel nooit in het openbaar.

Er zijn meerdere protestmarsen en een van de belangrijkste is vertrokken van het plein voor het monumentale postkantoor op de ‘Place de la Grande Poste’. Oproerpolitie is op grote schaal uitgerukt en probeert met behulp van traangas betogers tegen te houden of uiteen te jagen.