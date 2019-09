Weer massa lijken gevonden in Guadalajara

In de Mexicaanse stad Guadalajara zijn dinsdag 29 lichamen gevonden die in plastic waren gewikkeld. De slachtoffers lagen begraven in de grond, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om een massale afrekening in het drugscircuit, iets wat vaker voorkomt in Mexico.

„Toen we de lichamen vonden waren dertien lijken compleet, de rest was onvolledig”, zei een hoge functionaris van de staat Jalisco.

44 mensen geïdentificeerd in massagraf Mexico

Eerder deze week werden nog 44 lichamen geïdentificeerd die een maand eerder eveneens in Guadalajara waren gevonden. Die menselijke resten werden in 119 tassen begraven. De lugubere vondst werd gedaan toen omwonenden begonnen te klagen over de stank.