Weer leden antipolioteams Pakistan gedood

Aanvallen op teams die kinderen inenten tegen polio hebben deze week al aan vier mensen het leven gekost in Pakistan. Het laatste dodelijke slachtoffer is een jonge vrouw. Gewapende mannen schoten haar dood in de buurt van de grens met Afghanistan.

De aanvallers reden op een motor en openden het vuur op een vaccinatieteam met de vrouw, zegt een overheidsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Een andere medewerker raakte ernstig gewond.

Eerder deze week kwamen al twee politieagenten om die de teams bewaakten. Ook overleed een lid van een vaccinatieteam na een steekpartij in Lahore. Aanvallen op dergelijke teams zijn geen nieuw fenomeen. Sommige extremisten zien in het vaccineren een buitenlands complot om moslims te steriliseren.

In Peshawar ontstond onlangs nog paniek door onjuiste berichten dat kinderen ziek waren geworden door de vaccins tegen het poliovirus, dat ook bekendstaat als kinderverlamming. Ouders brachten hun kinderen massaal naar ziekenhuizen.