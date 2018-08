Weer klacht tegen Duterte bij strafhof

Activisten en nabestaanden van acht slachtoffers willen de Filipijnse president Rodrigo Duterte laten vervolgen door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Ze beschuldigen hem van moord en misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn oorlog tegen drugs die al aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

Het is de tweede keer dat tegen Duterte bij het hof een klacht wordt ingediend. ICC-aanklager Fatou Bensouda kondigde in februari een onderzoek aan na de klacht van een Filipijnse advocaat. Duterte dreigde daarop met haar arrestatie als zij in zijn land aan het werk zou gaan.

Nadat Duterte aan de macht kwam in 2016 begon hij een ware heksenjacht op alles wat met drugshandel en -gebruik te maken had. Niet alleen militairen en politie kwamen in actie, honderden drugsdealers en gebruikers werden door burgers doodgeschoten.

De Filipijnen stapten eerder dit jaar uit het ICC en reageerden daarmee op het onderzoek dat het hof aankondigde.