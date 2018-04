Weer kindermoorden en verkrachtingen India

India is opnieuw opgeschrikt door verkrachtingen van en moorden op jonge meisjes. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in de staat Uttar Pradesh een negenjarig meisje gevonden dat was gewurgd. Vermoedelijk was ze daarvoor verkracht.

In dezelfde wijk werd een dag eerder het lijk van een zevenjarig verkracht meisje ontdekt. Een elfjarig meisje werd woensdag in de staat Chattisgarh verkracht en met een steen geslagen. Opvallend is dat alle drie de slachtoffers werden weggelokt bij een huwelijksfeest.

Vorige week waren in diverse Indiase steden demonstraties nadat een achtjarig meisje door een groep Hindoe’s een week lang was vastgehouden en verkracht en vervolgens vermoord.

Volgens de officiële cijfers waren er in 2016 in India 19.765 verkrachtingen van minderjarigen.