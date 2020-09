Weer kind vermoord en verkracht in Pakistan

Pakistan is opnieuw opgeschrikt door de verkrachting van en de moord op een kind. Dit keer gaat het om een 5-jarig meisje dat eerder deze maand haar ouderlijk huis in Karachi verliet en later levenloos en verpakt in een doek op een vuilnisbelt in de buurt werd gevonden.

De politie heeft inmiddels dertig verdachten op het oog en hun DNA afgenomen. Volgens de politie was het meisje verkracht en daarna vermoord. Of van een groepsverkrachting sprake was, is niet duidelijk.

Boze buurtbewoners gingen de straat op om hun woede te uiten. Anderen verspreidden een foto van het meisje via social media en eisten gerechtigheid.

Kinderen zijn vaker slachtoffer van gruwelijke misdrijven in Pakistan. Vorige maand werd een 6-jarig meisje ontvoerd en vermoord in de provincie Khyber Pakhtukhwa. In 2018 ontstonden landelijke protesten na de moord op en verkrachting van een 7-jarig meisje.