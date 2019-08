Weer journalist in Mexico vermoord

In Mexico is een hoofdredacteur van een lokale nieuwssite doodgestoken. Zijn lichaam werd zaterdag gevonden in het midden van het land. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten. Het is de tiende moord op een journalist in het Midden-Amerikaanse land dit jaar.

Condes Jaramillo (42) was het hoofd van een lokale nieuwssite in Tejupilco, ongeveer 180 kilometer. Daarnaast was hij ook radionieuwslezer.

Volgens mediawaakhond Verslaggevers Zonder Grenzen hebben familieleden van de journalist gezegd dat Jaramillo afgelopen juni en in november vorig jaar bedreigingen had ontvangen.

Sinds 2000 zijn in Mexico ongeveer honderd journalisten vermoord.