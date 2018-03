Weer hulpkonvooi naar Oost-Ghouta

Een konvooi met hulpgoederen probeert donderdag de Syrische rebellenstad Douma te bereiken in Oost-Ghouta. Duizenden ontheemden gezinnen hebben volgens lokale autoriteiten een veilig heenkomen gezocht in die stad. Vluchtelingen zouden er noodgedwongen op straat slapen.

Het konvooi met hulpgoederen bestaat uit zo’n 25 vrachtwagens, zei Ziad Msallati, een adviseur van hulporganisatie de Syrische Rode Halve Maan. De hoge VN-adviseur Jan Egeland bevestigde dat de Syrische autoriteiten toestemming hebben gegeven donderdag een konvooi te sturen.

Egeland benadrukte dat niets zeker is tot de goederen daadwerkelijk zijn uitgeladen. Een eerder konvooi zou op last van de Syrische autoriteiten zijn ontdaan van medische voorraden. Zij wilden kennelijk voorkomen dat die goederen in handen zouden komen van rebellen.

De lokale autoriteiten, gecontroleerd door de oppositie, hadden maandag alarm geslagen over de humanitaire situatie in de stad. Zeker zeventig lichamen zouden noodgedwongen zijn begraven in een stadspark omdat het door luchtaanvallen te onveilig was om naar de begraafplaats te gaan.