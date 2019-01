Weer hoogste code lawinegevaar in Tirol

In delen van Oostenrijk geldt maandag code 5 voor lawinegevaar. Dat is het hoogste lawinewaarschuwingsniveau en komt weinig voor. De autoriteiten in Tirol hebben hiertoe besloten vanwege nieuwe sneeuwval die vanaf zondag op sommige plekken een meter verse sneeuw brengt.

Volgens de meteorologen zijn er niet alleen in de noordelijke Alpen grotere hoeveelheden sneeuw te verwachten, maar ook op de belangrijke Oostenrijks-Italiaanse Brenner grenspas. Maar verbetering is in zicht. Volgende week verwachten de weerdiensten dat het lawinerisico snel afneemt.