Weer honderdtal nieuwe coronadoden in Italië, ski-resorts dicht

De Italiaanse autoriteiten zeggen dat nog eens 97 patiënten met het nieuwe coronavirus zijn overleden. Het dodental door de uitbraak van het virus in het land is daarmee gestegen naar 463.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door het virus. Bij 9172 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet. Dat waren er op zondag nog 7375. Het hoofd van de civiele beschermingsdienst meldt dat inmiddels 724 patiënten volledig zijn hersteld.

De autoriteiten nemen drastische maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Minister Francesco Boccia zegt dat nu ook is besloten alle skiresorts in het land te sluiten.