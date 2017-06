Weer honderden planeten ontdekt

Ruimtetelescoop Kepler heeft nog eens 219 potentiële planeten in andere stelsels ontdekt. Tien daarvan zijn rotsachtig, net als de aarde, en staan op zo’n afstand van hun ster dat er misschien leven mogelijk is. Ze staan in de ‘leefbare zone’. Waarschijnlijk is er het niet te warm en niet te koud, maar precies goed. Het wordt ook wel het Goudlokje-gebied genoemd.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de nieuwe stand maandag naar buiten gebracht. Buiten ons zonnestelsel, dat acht planeten telt, zijn inmiddels al 2335 planeten gevonden. Daarnaast zijn er ongeveer evenveel kandidaat-planeten, waarvan het bestaan nog niet onomstotelijk vaststaat. Zeker dertig en mogelijk vijftig planeten lijken op de aarde en zitten in de juiste zone.

De Kepler werd in 2009 gelanceerd. De telescoop meet het licht van ongeveer 100.000 sterren, in een klein stukje van het heelal. Als een planeet voor de ster langs gaat, ziet de Kepler dat het licht iets minder fel wordt.