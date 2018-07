Weer honderden migranten naar Spanje

Spaanse hulpverleners hebben zondag opnieuw vierhonderd vluchtelingen van de westelijke Middellandse Zee gered. Daarmee is het aantal migranten dat uit zee is opgepikt sinds vrijdag gegroeid naar elfhonderd.

De asielzoekers waren op tientallen boten onderweg in de Straat van Gibraltar. Volgens de Spaanse autoriteiten komen ze uit Maghreb-landen en landen ten zuiden van de Sahara. De vluchtelingen werden naar diverse havens in Zuid-Spanje gebracht zoals Tarifa en Malaga.

Het aantal asielzoekers dat de westelijke route over de Middellandse Zee kiest is in vergelijking met vorig jaar verdrievoudigd. Er gaan nu meer migranten naar Spanje dan naar Italië en Griekenland.