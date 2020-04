Weer honderden doden in Spanje, maar minder nieuwe besmettingen

De Spaanse autoriteiten hebben dinsdag melding gemaakt van het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 18 maart. Wel overleden weer honderden patiënten. Het dodental door de virusuitbraak is daarmee de 18.000 voorbij.

In het Zuid-Europese land is inmiddels bij 172.541 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen: 3045 meer dan een dag eerder. Het dodental steeg met 567 naar 18.056, een grotere stijging dan op maandag. Toen was de dood van 517 patiënten gemeld.

Spanje behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer besmettingen gemeld. De VS hebben ook het hoogste dodental ter wereld. Er overleden meer dan 23.000 patiënten met het virus.