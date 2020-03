Weer honderden coronapatiënten overleden in Frankrijk

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk is opgelopen tot 1331. De Franse autoriteiten maakten woensdag bekend dat 231 patiënten met het virus zijn overleden.

Het dodental valt iets lager uit dan dinsdag. Toen sprak de overheid over 240 sterfgevallen in een etmaal. Die officiële cijfers hebben alleen betrekking op mensen die overlijden in ziekenhuizen. De doden in verzorgingshuizen worden nog niet meegeteld.

De Franse autoriteiten hebben inmiddels bij ruim 25.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus: een toename van ongeveer 13 procent ten opzichte van een dag eerder.