Weer honderden Afghaanse burgers gedood

In Afghanistan zijn in de eerste maanden van dit jaar meer dan vijfhonderd burgers om het leven gekomen. Het geweld nam zelfs toe nadat de Verenigde Staten en de Taliban eind februari een akkoord hadden gesloten, meldt de VN-missie in het land.

VN-missie UNAMA zegt dat in het eerste kwartaal sprake was van 1293 onschuldige slachtoffers: 533 doden en 760 gewonden. Onder de doden bevinden zich ook meer dan 150 kinderen.

Het leek eerder dit jaar nog de goede kant op te gaan met het vredesproces. Toen sloten de VS en de Taliban een deal die de weg moest vrijmaken voor de terugtrekking van buitenlandse troepen. De opstandelingen en de Afghaanse regering zouden ook over vrede gaan praten.

Dat overleg verloopt echter moeizaam. De Taliban lijken hun aanvallen op regeringstroepen de laatste tijd juist te hebben opgevoerd. Afghanen moeten naast het geweld ook nog vrezen voor het coronavirus. Daar zijn al tientallen mensen aan overleden.

De VN zeggen dat opstandelingen verantwoordelijk waren voor 55 procent van de burgerslachtoffers (282 doden en 428 gewonden). Naast de Taliban maakte ook de lokale tak van Islamitische Staat slachtoffers.

VN-gezant Deborah Lyons houdt de strijdende partijen voor dat ze een gezamenlijke vijand hebben in het coronavirus. Ze roept hen op het geweld te staken en over vrede te gaan onderhandelen.