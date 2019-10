Weer honderdduizenden Libanezen de straat op

Honderdduizenden Libanezen zijn zondag voor de vierde dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de corruptie door de regering van premier Saad al-Hariri en de politieke elite. Door de protesten kwam het openbaar leven tot stilstand in hoofdstad Beiroet, de tweede stad Tripoli en de zuidelijke havenstad Tyrus.

„We zijn hier om tegen onze leiders te zeggen dat ze moeten vertrekken. We hebben geen vertrouwen in hen, maar we hebben wel goede hoop dat deze protesten verandering zullen brengen. Ze kwamen hun zakken vullen. Het zijn allemaal boeven en dieven”, zegt Hanan Takkouche, lid van een protesterende groep vrouwen in de hoofdstad.

Het waren de omvangrijkste protesten tot nu toe. De afgelopen dagen waren er al betogingen waarin de demonstranten hun onvrede uitten over hoge werkloosheid, corruptie en belastingverhogingen, en een heffing op telefoneren via WhatsApp en vergelijkbare diensten. Hoewel de WhatsApp-tax niet veel later weer werd ingetrokken nam de onrust in het land verder toe.