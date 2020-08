Weer hoger aantal nieuwe besmettingsgevallen in Duitsland

De stijgende trend in het dagelijkse aantal nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus in Duitsland zet door. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat er in de laatste 24 uur 1445 nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld.

Woensdag meldde het RKI 1226 nieuwe gevallen en dinsdag 966. De meeste van die gevallen komen de afgelopen week voor in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst met Nederland. In totaal is het nieuwe coronavirus in Duitsland bij 219.964 personen vastgesteld.

Er vielen in het laatste etmaal nog eens vier doden als gevolg van Covid-19. Daarmee komt het Duitse coronadodental op 9211.