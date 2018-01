Door een brand in een winkel en woningen in de wijk Bronx in New York zijn dinsdag 23 mensen gewond geraakt, onder wie zeven kinderen een een brandweer man. Het vuur ontstond in een meubelzaak en verspreidde zich daarna over de bovengelegen woningen.

Het is de tweede keer binnen een week dat er een grote brand woedt in woningen in de wijk is. Donderdag stierven twaalf mensen in een brand die in een woning op de begane grond ontstond en zich naar boven verspreidde.