Weer grote stroomstoring door storm Frankrijk

Zo’n 200.000 huishoudens in Frankrijk zitten door een zware storm zonder elektriciteit. Het gaat vooral om panden in het noorden en noordoosten van het land. Netbeheerder Enedis liet weten zo’n 2000 medewerkers in te zetten om de stroomvoorziening te herstellen.

De zware storm Eleanor geselt kustgebieden in het noorden van Frankrijk. De meteorologische dienst Météo-France stelde dat daar windsnelheden van ruim 120 kilometer per uur zijn gemeten. Verder landinwaarts, bij Cambrai, bereikte de wind zelfs snelheden van 147 kilometer per uur.

De storm ontregelde ook een deel van het Franse luchtverkeer. De luchthavens Basel-Mulhouse-Freiburg, vlakbij de Duitse en Zwitserse grens, en Straatsburg moesten volgens burgerluchtvaartautoriteit DGAC enige tijd vluchten opschorten vanwege zware windstoten. Dat noodweer zou inmiddels achter de rug zijn. „Terugkeer naar normaliteit”, zei een DGAC-woordvoerder.

Ook in hoofdstad Parijs leidde het weer tot enige overlast. Zo sloot de bekende Eiffeltoren „vanwege de weersomstandigheden” voor publiek, meldde de organisatie. Toeristen die de iconische toren willen beklimmen, kregen het advies de laatste ontwikkelingen te volgen via Twitter en Facebook.

Eleanor zorgde ook buiten Frankrijk voor problemen. In Ierland zaten woensdag nog zo’n 27.000 huizen en bedrijven zonder elektriciteit. Dat waren er een dag eerder zelfs 150.000, meldde elektriciteitsbedrijf ESB. De storm ging op het eiland gepaard met veel neerslag en windsnelheden tot 155 kilometer per uur.

Door noodweer kwamen eerder deze week ook al tienduizenden Franse huishoudens zonder stroom te zitten. Toen was de storm Carmen de boosdoener. Ook die ging gepaard met harde wind.